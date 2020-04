Rizzitelli: «Il centravanti della Nazionale è Immobile!»

Rizzitelli, l’ex calciatore ha parlato dell’Italia di Roberto Mancini e anche dei centravanti azzurri: primo tra tutti Immobile

«Mancini ha una vasta scelta per il ruolo di centravanti. Con il suo gioco è stato capace di costruire tante opportunità. Ci sono tanti giovani interessanti, ma primo fra tutti metto Immobile. Immobile è in una di quelle stagioni dove va tutto bene, mentre in altre annate ti fai il mazzo e non segni mai o prendi sempre palo. Purtroppo anche il suo momento è stato fermato da questo maledetto virus. Comunque Mancini è stato capace di riavvicinare i tifosi alla Nazionale, e questo non è cosa da poco».