Riza Durmisi ringrazia Tare: «Sei la ragione per cui la Lazio è tornata al top». Ecco le parole del giocatore

Riza Durmisi, giocatore del Tenerife in prestito dalla Lazio, ha dedicato una storia Instagram spendendo bellissime parole per il Ds Tare. “Sei la ragione per cui la Lazio è tornata al top. Grazie di tutto”. Questo il suo messaggio nel giorno dell’addio ufficiale alla società capitolina del dirigente albanese.