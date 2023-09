Rivali Lazio, tegola Renato Sanches: la Roma lo perde per tre partite. Le condizioni del centrocampista

Brutte notizie per la Roma di Josè Mourinho, che dopo la vittoria in Europa League con lo Sheriff, dovrà fare a meno di Renato Sanches, che non sarà disponibile per le prossime Ltre partite.

Lesione muscolare della coscia destra per il centrocampista portoghese