Rivali Lazio, sentite cosa ha detto quel calciatore avvisando i biancocelesti - Lazio News 24

Como-Barcellona al Trofeo Gamper: l’ex blaugrana Sergi Roberto parla della sfida e dei rivali Lazio

L’attesa per il Trofeo Gamper cresce giorno dopo giorno. Domenica sera, il Como affronterà il Barcellona in un’amichevole di lusso che promette spettacolo ed emozioni, soprattutto per un giocatore in particolare: Sergi Roberto, ora al Como ma con un passato importante nei blaugrana.

Intervistato da Jijantes FC, il centrocampista spagnolo ha espresso tutta la sua emozione per una partita speciale, che per lui va oltre i confini del calcio giocato. “Non avrei mai pensato di affrontare il Barcellona. È la squadra della mia vita, la mia casa. Sarà una serata carica di emozioni”, ha dichiarato. Ma non si è limitato a parlare della sfida con i catalani: nel mirino c’è anche l’inizio del campionato, con una partita impegnativa contro una delle rivali della Lazio.

Il Como, infatti, esordirà in Serie A contro i biancocelesti. Una sfida dal peso specifico importante, soprattutto per una squadra che ha appena ritrovato la massima serie. E proprio in vista del debutto, Sergi Roberto ha sottolineato quanto sia fondamentale partire con il piede giusto: “In un solo anno questo club è cambiato tantissimo. Quando sono arrivato l’obiettivo era salvarsi, ma ora stiamo pensando in grande. Contro la Lazio sarà un primo banco di prova fondamentale. Sono una squadra esperta, abituata a competere in Europa, e da anni tra le principali rivali della Lazio ci sono formazioni come la nostra, che cercano di rompere gli equilibri”.

Il riferimento ai biancocelesti non è casuale. La Lazio, tra le squadre di vertice della Serie A, rappresenta un ostacolo importante per tutte quelle formazioni che puntano a inserirsi tra le big. Il Como non fa eccezione. Con un mercato estivo ambizioso e l’arrivo di giocatori d’esperienza come lo stesso Sergi Roberto, l’obiettivo del club è ora l’Europa: “Sarebbe un sogno affrontare di nuovo il Barcellona, magari in Europa nei prossimi anni. Stiamo costruendo qualcosa di importante”.

In attesa della sfida con i blaugrana, occhi puntati sulla prima giornata: Como-Lazio sarà più di un semplice esordio. Per i lariani sarà il primo passo per provare a diventare una delle nuove rivali della Lazio nella corsa alle posizioni che contano.