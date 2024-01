Rivali Lazio, ora è UFFICIALE: ecco il nuovo acquisto per la Roma

Rivali Lazio, ora è UFFICIALE: Angelino è un nuovo giocatore della Roma. Il comunicato del club

Colpo di mercato in casa Roma, che si assicura le prestazioni di Angelino, esterno ex Lispia, che arriva in prestito per 6 mesi.

Ecco il comunicato ufficiale del club giallorosso:

L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Angelino dal Lipsia a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024.

Esterno sinistro spagnolo, classe 1997, ha maturato diverse esperienze in giro per l’Europa tra Manchester City, Maiorca, NAC Breda, PSV Eindhoven, Lipsia, Hoffenheim e Galatasaray