Rivali Lazio, Mourinho in bilico: a rischio la panchina dello Special One, dopo la sconfitta di ieri contro il Milan

Dopo la sconfitta di ieri della Roma contro il Milan, diventa sempre più traballante la panchina di Jose Mourinho, mai stato cosi vicino all’esonero.

Come riportato da La Repubblica, oggi ci sarà un meeting tra Ryan Friedkin e Lina Souloukou, che si trovano a Roma, e il presidente Dan Friedkin che si trova invece negli Stati Uniti, per discutere dello Special One.