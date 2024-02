Rivali Lazio, il nuovo acquisto del Bayern si presenta: «Sono arrivato nel club più importante al mondo»

Rivali Lazio, il nuovo acquisto del club bavarese si presenta rilasciando alcune dichiarazioni sul suo arrivo

Ai canali ufficiali del Bayern Monaco prossima avversaria della Lazio in Champions, Bryan Zaragoza ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore dei bavaresi

PAROLE – Mi trasferisco al Bayern per crescere in uno dei club più grandi del mondo. Sono molto grato al Granada per i bellissimi momenti trascorsi insieme e per tutto ciò che il club mi ha reso possibile. Non lo dimenticherò mai. Adesso sento anche un grande sostegno all’FC Bayern. Non vedo l’ora di vedere cosa accadrà. Puntiamo in alto