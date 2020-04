Emergenza Coronavirus, nel pomeriggio nuova riunione in FIGC

Alle 16 in FIGC si terrà una nuova riunione per decidere le sorti del calcio italiano. Presenti anche l’AIC, l’Assoallenatori e l’AIA

Il calcio italiano è ancora in bilico tra la rinascita e la chiusura totale per la stagione in corso.

Dopo vari incontri che non hanno portato ad una conclusione, oggi in FIGC ci sarà la terza riunione per discutere le sorti dei vari campionato. Come riporta Sky Sport, insieme al presidente Gravina presenzieranno rappresentati dell’AIC, Assoallenatori e AIA. Solitamente il tre è il numero perfetto, speriamo che durante il terzo incontro sia quello definitivo.