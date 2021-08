Ritiro Marienfeld Lazio, la squadra in partenza per la Germania VIDEO

Ritiro Marienfeld Lazio, la squadra è partita in mattinata per la Germania, sede della seconda parte del ritiro biancoceleste

Prosegue la preparazione estiva della Lazio, che è volata in mattinata per la Germania, dove svolgerà la seconda parte di ritiro. La squadra è partita da Fiumicino ed è atterrata da poco a Dortmund, per poi spostarsi nella cittadina di Marienfeld.

Il club biancoceleste sui canali social ha postato il video della partenza.