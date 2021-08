Ritiro Marienfeld Lazio: lavoro tattico per i difensori, Anderson c’è

Ritiro Marienfeld Lazio, giorno 2: il report delle sedute di allenamento della nuova Lazio targata Maurizio Sarri

Ritiro Marienfeld Lazio, giornata 2: seduta mattutina

AGGIORNAMENTO 11.34 – Ed ecco l’inizio delle prove tattiche per il reparto arretrato. Il tutto agli ordini di Maurizio Sarri. L’obiettivo del mister in questa seduta è il mantenimento della linea. Intanto lavoro fisico per centrocampisti e attaccanti. C’è anche Felipe Anderson, che negli ultimi giorni non era al meglio. Sospiro di sollievo dunque per il brasiliano.

AGGIORNAMENTO ORE 11.29 – I difensori hanno svolto un lavoro molto intenso e ora sul campo arrivano anche centrocampisti e attaccanti. Una parte atletica che, come detto, precede la parte tattica, che come sempre caratterizza la seconda parte della seduta.

AGGIORNAMENTO 11.14 – Il lavoro è principalmente incentrato sulla forza, con i vari preparatori atletici che guidano i giocatori. Tra i più arrivi c’è Francesco Acerbi. Un lavoro di attivazione muscolare che precede la consueta seduta tattica. Intanto, come sempre lavoro a parte per i portieri.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 – Inizia la seduta mattutina dei biancocelesti nel ritiro di Marienfeld. I portieri si allenano sul campo agli ordini dei Mister Nenci e Grigioni, mentre il resto della squadra sta lavorando in palestra per l’attivazione muscolare. A breve tutta la squadra si ritroverà sul rettangolo verde.

Inizia la seconda giornata di allenamento in terra tedesca per la Lazio di Maurizio Sarri. La squadra si ritroverà in campo per una doppia seduta in questa giornata, dove si preparerà alla prima amichevole in terra teutonica contro i cadetti del Meppen domani pomeriggio. Come al solito, al lavoro tattico verrà alternata una preparazione tecnica e fisica, per entrare sempre più in forma e assimilare i diktat del Mister.