Ritiro Lazio, a sorpresa cambia la sede: i dettagli

Il ritiro della Lazio è ormai dietro l’angolo. Ma all’ultimo e a sorpresa cambia la sede e la città: ecco i dettagli

Il ritiro della Lazio è ormai dietro l’angolo, visto che la partenza è prevista per lunedì 12 dicembre. Ma all’ultimo e a sorpresa cambia la sede e la città. A svelarlo è La Gazzetta dello Sport.

Infatti la destinazione non sarebbe più Belek, bensì Manavgat, altra località marina della Turchia. Ora non resta che attendere l’ufficialità da parte della stessa società per capire che cosa ha portato a questo cambiamento.