Ritiro Lazio, Sarri a corto di difensori: l’allenatore ne chiama quattro della Primavera

La Lazio partirà oggi per il ritiro di Auronzo di Cadore, ma Sarri si è ritrovato una rosa senza difensori: aggregati quattro elementi della Primavera

Tutto pronto in casa Lazio per la partenza di oggi direzione ritiro di Auronzo di Cadore. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, però, Sarri si è ritrovato senza difensori vista l’assenza di Patric per la febbre, Acerbi ancora in vacanza e il recente addio di Luiz Felipe.

L’allenatore biancoceleste aveva così a disposizione i soli Radu e Kamenovic e allora ha chiesto alla società di aggregare quattro difensore della Primavera. I prescelti sono stati i due centrali Enzo Adeagbo (2002) e Valerio Marinacci (2003) e i terzini Floriani Mussolini (2003) e Fabio Ruggeri (2004).