Ritiro Lazio, mattinata d’allenamento: Sarri lavora sulla difesa, Casale sul centrodestra – VIDEO

Settimo giorno d’allenamento per la Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore: in mattinata Sarri lavora sulla linea difensiva

Settimo giorno di allenamento per la Lazio nel ritiro di Auronzo di Cadore. Questa mattina la squadra è scesa in campo senza Patric, Acerbi e Kamenovic che hanno lavorato in palestra perché non al 100%. Dopo un iniziale lavoro di attivazione atletica, Sarri ha lavorato sulla linea difensiva.

In azione Marusic, Hysaj, Radu, Lazzari, Casale, Ruggeri e Marinacci che si allenano nell’esercitazione della linea che scappa. Il neo arrivato Casale è stato schierato sul centrodestra nella difesa a quattro biancoceleste. Dopo la retroguardia, ora Sarri è a lavoro con centrocampo e attacco.