Ritiro Lazio, Lotito: «Molto probabilmente andremo all’estero»

Ritiro Lazio, Lotito ha confermato ieri la volontà di andare all’estero e non rimanere a Formello: ecco le sue parole

La Lazio non sa ancora dove trascorrerà il resto della pausa invernale, ma l’idea del ritiro resta in piedi: categoricamente bocciata l’ipotesi Argentina, sono tante le mete prese in considerazione dalla società tra Turchia, Spagna e Portogallo. Sembra però difficile che la squadra possa rimanere a Formello, come confermato dal presidente Lotito durante l’evento “Sing a Song”:

«Vedremo, ma molto probabilmente andremo all’estero», riporta Il Messaggero.