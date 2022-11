Lazio, quasi certa la tournée a dicembre in Turchia: tutti i dettagli

Quasi certa la tournée in Turchia a dicembre per la Lazio in vista della ripartenza del campionato a gennaio

La Lazio sta organizzando il ritiro invernale che, con tutta probabilità, si terrà fra il 12 e il 23 dicembre e oggi potrebbe arrivare l’ufficialità sulla sede che accoglierà i biancocelesti. La società capitolina, scartata l’ipotesi Argentina (non gradita al tecnico Maurizio Sarri), sta valutando tre sedi diverse in Turchia. La scelta finale dipenderà da questioni logistiche: i laziali vogliono infatti disputare alcune amichevoli di livello per arrivare alla ripresa del campionato (in programma mercoledì 4 gennaio in trasferta a Lecce) e l’organizzazione dipenderà dalle squadre disponibili nei dintorni del luogo prescelto (il favorito sembra essere Belek, in provincia di Antalya).

Sono in corso le ispezioni ai vari campi di allenamento per avere la certezza che siano all’altezza. Solo se non si dovesse trovare una soluzione soddisfacente la Lazio continuerebbe il lavoro di preparazione a Formello. Gli allenamenti riprenderanno però prima del ritiro: la prossima settimana i biancocelesti torneranno in campo (mercoledì 30 i giocatori effettueranno le visite mediche). Lo riporta Il Corriere della Sera.