Ritiro Lazio, Lacché: «Risolto il problema del campo, il club ha apprezzato»

Il responsabile di Media Sport Eventi Lacché ha parlato del problema avuto dalla Lazio con il campo nel ritiro di Auronzo di Cadore

Gianni Lacché, responsabile di Media Sport Eventi, in una intervista al Corriere delle Alpi ha parlato del problema avuto dalla Lazio con il manto erboso del campo nel ritiro di Auronzo di Cadore.

LE PAROLE – «Nessuna polemica, siamo grati al Comune di Auronzo, sia alla precedente che all’attuale Amministrazione, per la vicinanza e la collaborazione. C’è da registrare che, dopo 15 anni, per la prima volta abbiamo trovato un campo di gioco non in perfette condizioni. Qualche problema c’è stato nel giorno in cui siamo arrivati, poi grazie alla collaborazione di tutti la situazione è rientrata. Colpe? Nessuno vuole puntare il dito contro qualcuno. Il problema c’è stato ma è in via di risoluzione. La Lazio ha apprezzato l’intervento tempestivo messo in campo dalle istituzioni. Amichevoli a rischio? Falsità, Sarri ha dato l’ok per giocare senza alcun problema».