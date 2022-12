Ritiro Lazio in Turchia: ecco il programma della preparazione biancoceleste

Ritiro Lazio in Turchia: oggi scatta la fase due in casa biancoceleste. Ecco il programma dettagliato

Dopo la prima parte di preparazione svolta a Formello, la Lazio è pronta a imbarcarsi verso la Turchia per il mini-ritiro in vista della ripresa del campionato.

Come sottolinea Il Corriere dello Sport la squadra domani alle 15 si imbarcherà sull’aereo che la porterà da Fiumicino ad Antalya e da qui poi raggiungeranno Manavgat. L’Emirhan Sport Center sarà la casa dei biancocelesti per i prossimi giorni. Due amichevoli in programma (non ancora ufficializzate) contro Galatasaray e Hatayspor. A queste, potrebbe aggiungersi un’altra sfida prima di Natale o in Spagna o in Italia.