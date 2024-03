Ritiro Lazio, decisione UFFICIALE! Oggi pomeriggio l’incontro Sarri-squadra. I dettagli

Ritiro Lazio, decisione UFFICIALE! Oggi pomeriggio l’incontro Sarri-squadra. Gli ultimi aggiornamenti

La Lazio oggi va in ritiro a Formello come deciso da Lotito e Fabiani dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Udinese.

Come riporta Gianluca Di Marzio, nel pomeriggio ci sarà anche un confronto tra Sarri e la squadra per cercare di uscire definitivamente dalla crisi. Il tecnico ripeterà la domanda alla squadra, se sia lui o meno il problema. Il Comandante non esclude la possibilità di dimettersi qualora dai giocatori arrivasse una presa di responsabilità.