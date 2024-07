Ritiro Lazio, cinque infortunati per Baroni: la SITUAZIONE in vista dell’ultimo test ad Auronzo. Gli ultimi aggiornamenti

Come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono stati riscontri positivi per Baroni dalla squadra nelle due amichevoli disputate allo Zandegiacomo, ma anche la tegola di ben cinque infortuni, tutti di natura muscolare: Patric, Dele-Bashiru e Cancellieri si fermano durante la seduta mattutina di allenamento, Tavares (al debutto) e Cataldi durante la partita.

L’entità dovrebbe essere lieve per tutti, con l’unico dubbio per quanto riguarda Tavares, per il quale il problema potrebbe essere più serio. In serata sono arrivati in ritiro il nuovo acquisto Castrovilli e l’azzurro Zaccagni. Si aspettano aggiornamenti.