Ritiro Lazio, il calendario delle amichevoli: i dettagli

Ritiro Lazio, Gianni Lacchè, intervenuto in conferenza stampa, ha svelato le date delle prime amichevoli estive degli uomini di Maurizio Sarri:

«Ringrazio la Lazio, il presidente Lotito, Igli Tare, Marco Canigiani e al Comune di Auronzo. Inizieremo a fare la prima partita il 17 di luglio contro l’Auronzo; il 20 una gara da definire con una squadra di Serie B (forse il Belluno); il 23 con la Triestina e il 27 con il Padova. Tutte saranno svolte alle ore 18. Per l’ingresso, al momento, è libero per una capienza intorno alle 5-600 persone, entro mercoledì avremo le certezze per come potranno entrare (green pass, certificato vaccinale, nulla)».

