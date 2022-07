Ritiro Lazio Auronzo: l’emozione dei giovani Ruggeri e Marinacci – FOTO

Oggi è iniziato ufficialmente il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore con alcuni ex Primavera aggregati come Ruggeri e Marinacci

La Lazio è sbarcata ad Auronzo di Cadore poco prima delle 19 dando il via al 15° ritiro consecutivo sotto le tre Cime di Lavaredo. Maurizio Sarri ha chiamato in Veneto alcuni giovani della Primavera per rimpolpare il gruppo orfano dei nazionali.

Tra questi (oltre a Furlanetto, Floriani Mussolini, Adeagbo, Coulibaly e Bertini) figurano anche il laterale sinistro Marinacci e il centrale Ruggeri che – emozionati – hanno testimoniato su Instagram l’approdo nella sede del ritiro biancoceleste.