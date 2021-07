Ritiro Lazio Auronzo: Muriqi il più tifato, prodezza di Raul Moro VIDEO

Auronzo di Cadore, giorno 7: il report delle sedute di allenamento della nuova Lazio, targata Sarri. Le ultime dal ritiro

AGGIORNAMENTO ORE 11.50 – Esercitazione sui tiri in porta: da segnalare il grand tiro di Raul Moro e Muriqi come il più sostenuto dai tifosi

AGGIORNAMENTO ORE 11.36 – Esercitazioni tecnico tattiche per il secondo blocco, da annotare il tiro e il gol di Troise, monitorato attentamente dal tecnico. La difesa invece si sposta in palestra

AGGIRONAMENTO ORE 11.20 – Losi mostra ai centrocampisti – spostati sul campetto accanto al centrale – i singoli movimenti sulle specifiche palle

AGGIORNAMENTO ORE 10.50 – Il blocco dei difensori si esercita sulle marcature, Sarri richiede grande attenzione alla lettura dei movimenti

Prosegue il ritiro ad Auronzo di Cadore col settimo giorno di lavoro: dopo il pomeriggio libero concesso ieri, Sarri ha fissato una doppia seduta. Alle ore 10.30 i centrocampisti e gli attaccanti si sono ritrovati in palestra per l’attivazione muscolare, mentre i difensori – come ormai di consueto – sono scesi sul campo adiacente allo Zandegiacomo per la parte atletica. I portieri, invece, sempre agli ordini di Nenci e Grigioni.