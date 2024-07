Ritiro Lazio Auronzo di Cadore, i CONVOCATI di mister Baroni: mancano QUEI DUE

Ritiro della Lazio ad Aurionzo di Cadore, i convocati di Marco Baroni: oltre ai nazionali mancano anche quei due giocatori

La Lazio è arrivata oggi nel ritiro di Aurionzo di Cadore per l’inizio del ritiro estivo. Di seguito i calciatori convocati da Marco Baroni: oltre ai nazionali mancano anche Dele-Bashiru, ancora in attesa del visto, che Ciro Immobile, rimasto a Roma per perfezionare il suo trasferimento al Besiktas.

Portieri: Provedel, Mandas, Furlanetto, Renzetti

Difensori: Lazzari, Marusic, Patric, Romagnoli, Casale, Gila, Kamenovic, Pellegrini, Fares, Milani

Centrocampisti: Guendouzi, Akpa Akpro, Rovella, Cataldi, André Anderson, Vecino, Basic, Dele-Bashiru

Attaccanti: Isaksen, Tchaouna, Noslin, Castellanos, Pedro, Cancellieri, Saná Fernandes