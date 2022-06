Ritiro Lazio, in Veneto anche Venezia e Perugia: amichevole coi lagunari

La Lazio ha scelto di nuovo Auronzo di Cadore per il ritiro estivo, a pochi passi dalla cittadina anche Venezia e Perugia

La Lazio sceglie ancora Auronzo di Cadore, ma non sarà l’unica squadra a godersi il fresco della provincia di Belluno per preparare la nuova stagione. Come riporta Calciogrifo.it, infatti, anche Venezia e Perugia saranno a pochi chilometri dai biancocelesti: i lagunari non hanno ancora presentato il cronoprogramma, mentre gli umbri alloggeranno a Pieve di Cadore.

Come ricordato dal portale, il Venezia sarà una delle quattro avversarie della Lazio nelle amichevoli estive.