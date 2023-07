Ritiro-Lazio, ancora tre big assenti all’allenamento. I dettagli. Di nuovo tre biancocelesti non hanno partecipato alla seduta

Come di consueto questa mattina la Lazio ha svolto l’allenamento allo Zandegiacomo, Sarri ha diviso la squadra e il lavoro per reparti, finito l’allenamento coni difensori è stato il momento di attaccanti e centrocampisti. Non hanno partecipato però Zaccagni, Vecino e Hysaj, assenti anche ieri.