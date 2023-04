Ritiro Lazio ad Auronzo: Sarri ha già deciso le date. Le ultime. Lotito poi dovrà accettare o meno l’offerta di un biennale da 500mila euro a estate

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha deciso le date per il ritiro ad Auronzo quest’estate, la disponibilità è dal 10-12 luglio per 17 o 15 giorni a seconda della partenza in anticipo o in ritardo.

Oggi la Media Sport Event di Gianni Lacché siglerà l’accordo con il comune del Cadore e poi il Presidente Lotito dovrà vedere se accettare o meno l’offerta di un biennale (2024 e 2025) da 500mila euro a estate affinché non sia l’ultimo anno del club ad Auronzo, come riporta Il Messaggero.