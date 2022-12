Ritiro invernale Lazio, scelti luogo e data: le ultime

La Lazio ha sciolto le riserve per quanto riguarda il ritiro invernale: si va in Turchia dal 13 al 18 dicembre

La Lazio ha sciolto le riserve per quanto riguarda il prossimo ritiro invernale. Come riferito da Il Messaggero infatti, i biancocelesti andranno in Turchia, e più precisamente nella località di Belek, dal 13 al 18 dicembre.

Nel programma, oltre ai classici allenamenti, sono state inserite anche alcune amichevoli, tra cui una contro il Galatasaray.