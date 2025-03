Ritiro Estivo Lazio, la decisione definitiva su Auronzo

Ritiro estivo Lazio, il club biancoceleste ha preso la sua decisione definitiva riguardo la permanenza estiva ad Auronzo: i dettagli

La stagione della Lazio è ancora tutta da scrivere, con i biancocelesti chiamati a non sbagliare se non vogliono perdere terreno Champions già dalla partita contro il Torino, e proseguire al meglio l’Europa League.

Le aquile però guardano anche al futuro e alla prossima stagione, che inizierà con il consueto ritiro estivo ma non sarà ad Auronzo di Cadore. A confermarlo è il Messaggero, spiegando che il club capitolino non terrà la sua preparazione iniziale nella città di montagna come sempre stato in questi anni, ma lo farà a Formello.

Il Messaggero conclude aggiungendo inoltre che la società è a lavoro per l’organizzazione di una tournee all’estero