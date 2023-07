Ritiro Auronzo: terminata la seduta mattutina. Ecco il report completo. Proseguono le prove tattiche per la squadra di Sarri

Oggi ad Auronzo la rifinitura per la Lazio, in vista dell’amichevole di oggi pomeriggio contro l’NK Bravo. La squadra di Sarri si disporrà sul terreno di gioco per definire gli ultimi dettagli di questo ritiro. Sono le battute finali, gli ultimi allenamenti prima del ritorno nella Capitale.

Proseguono le prove tattiche. Sarri schiera le due formazioni per mettere in pratica il consueto undici contro zero. Il tecnico ha testato i movimenti e la costruzione del gioco in vista della partita di oggi pomeriggio.

A fine seduta il discorso di Sarri. L’allenatore ha tenuto la squadra a rapporto, chiudendo l’arringa con un ‘dai, dai‘, seguito dall’applauso della squadra.