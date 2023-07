Ritiro Auronzo: terminata la seduta mattutina. Ecco il report. Prevista un’altra sessione di allenamento nel pomeriggio

Ottavo giorno di ritiro per la Lazio. Per i biancocelesti doppia seduta in vista del secondo test col Primorje in programma domani. I portieri sono stati sul campo principale, mentre il resto della rosa sta svolgendo lavoro atletico su quello adiacente. All’appello non manca nessuno.

Sarri ha diviso la squadra in tre reparti: centrocampisti e attaccanti hanno occupato una metà campo, sotto gli occhi attenti di Martusciello; mentre nell’altra i difensori lavoravano con Sarri. L’allenatore ha riproposto le stesse esercitazioni a cui sono stati sottoposti i calciatori nelle passate sedute. Il prossimo appuntamento per i biancocelesti sarà questo pomeriggio alle ore 17.45.