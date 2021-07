Auronzo di Cadore, giorno 4: il report delle sedute di allenamento della nuova Lazio, targata Sarri. Le ultime dal ritiro

Seduta mattutina: attivazione muscolare, poi lavoro sui singoli reparti

GGIORNAMENTO ORE 13.00 – Ecco le immagini della seduta mattutina di oggi, pubblicate dal club sul proprio profilo Twitter.

AGGIORNAMENTO ORE 12.25 – Allenamento individuale per Kamenovic, arrivato da poco ad Auronzo. Il giocatore sta svolgendo un lavoro atletico sul campo dello Zandegiacomo.

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 – Termina la seduta mattutina con un torneo di tiri in porta: chi sbaglia viene eliminato. Finale con Cataldi e Raul Moro, che sbagliano entrambi l’ultimo tiro.

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 – Inizia l’allenamento sul campo per centrocampisti ed attaccanti: prove tattiche per cominciare a prendere sempre più dimestichezza con i movimenti del 4-3-3 di Mister Sarri.

AGGIORNAMENTO ORE 10.50 – Sul campo arriva anche Kamenovic. Il giocatore è arrivato nella notte, gli è stata concessa qualche ora in più di sonno prima dell’allenamento: è ufficialmente iniziata la sua avventura alla Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 – Il gruppo inizia poi a dividersi: i difensori arrivano sul manto erboso per un lavoro specifico, i portieri rispondono alle indicazioni del preparatore Grigioni tranne Alia ed Adamonis. Il lavoro continua con l’impiego innovativo dei palloni da volley e l’ormai immancabile drone.

Il quarto giorno di ritiro – sotto le Tre Cime di Lavaredo – inizia in palestra. Al coperto e a ritmo di musica (scelta direttamente dallo staff), tutti sono al servizio di mister Sarri per l’attivazione muscolare: Reina e Strakosha compresi. Solo Manuel Lazzari è sul campo, in compagnia del prof Losi.