Ritiro Auronzo, problemi per Lazzari? La situazione sulla condizione del terzino

Attimi di spavento per i tifosi della Lazio ad Auronzo, che hanno visto Manuel Lazzari uscire dolorante dopo un contrasto duro con Ruggeri.

Un pò di ghiaccio sulla botta per il terzino, che tra gli applausi è tornato poi in campo. Nessun problema per lui.