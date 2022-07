Ritiro Auronzo, primo allenamento stagionale per la squadra

La Lazio è scesa in campo per il primo allenamento stagionale nel giorno apertura del ritiro di Auronzo di Cadore

La Lazio è scesa in campo in quel di Auronzo per il primo allenamento stagionale nel giorno di partenza del ritiro. Gruppo al completo, incluso Cancellieri. Classica attivazione muscolare nel primo quarto d’ora col prof. Losi.

Successivamente sono iniziate le prime prove tattiche per la difesa con Radu in testa al gruppo. Il resto della squadra prosegue nel lavoro atletico.