Ritiro Auronzo Lazio, primo allenamento per i nuovi arrivati. Applausi per Romagnoli

Ritiro Auronzo Lazio, i ragazzi di Sarri mettono nelle gambe il lavoro dell’ottavo giorno di preparazione: il report

SEDUTA MATTUTINA – Inizia ad Auronzo l’ottavo giorno di ritiro, sul campo tre novità: Romagnoli, Gila e Maximiano. Nonostante l’arrivo di ieri in tardissima serata, tutti si sono fatti trovare a servizio di Sarri per mettere in archivio il primo allenamento in biancoceleste.

Come di consueto, il gruppo è diviso per reparti con i difensori che iniziano per primi sul campo centrale. Il mister prova due linee a quattro: la prima con la coppia centrale composta da Patric e Romagnoli, la seconda con Ruggeri ed Acerbi. Anche Gila e Casale nelle rotazioni.

Spazio poi ai centrocampisti e agli attaccanti che – come di consueto – iniziano a lavorare sull’aggressione degli spazi e la conclusione in porta. Prima di lasciare l’impianto, solita sessione di tiri che infiamma tutti i tifosi: presente anche Bertini, Alia in porta.