Ritiro Auronzo Lazio, Lacchè tuona: «Fatico a capire il silenzio, Lotito vuole fortemente tornare»

Ritiro Auronzo Lazio, Gianni Lacchè analizza i problemi che ci sono con l’albero che ospita solitamente i biancocelesti

Gianni Lacchè, a Radiosei, ha così fatto il punto sui problemi che ci sono per la Lazio per il ritiro estivo di Auronzo.

LE PAROLE – «La Lazio e i suoi tifosi in questi 15 anni hanno portato nelle casse della città di Auronzo cifre importanti, quindi facciamo fatica a capire questo silenzio. La normativa anti-incendio può essere ripristinata con un investimento di circa 60.000 euro, non una cifra impossibile, ma nessuno sembra volerlo fare. Ora la situazione è in mano al curatore fallimentare, non più al Comune. Non posso rispondere sulla possibilità della Lazio di comprare l’albergo all’asta, ma so che Lotito desidera fortemente tornare ad Auronzo di Cadore. Come detto, nella zona non ci sono però altre strutture che possano soddisfare le esigenze della Lazio».