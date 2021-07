Ritiro Auronzo Lazio, la seduta mattutina: uscita dalla difesa e ripartenze

Auronzo di Cadore, giorno 9: il report delle sedute di allenamento della nuova Lazio, targata Sarri. Le ultime dal ritiro

Auronzo di Cadore, giorno 9: seduta mattutina

AGGIORNAMENTO ORE 11.53 – Seduta terminata. Cori dalle tribune per Maurizio Sarri e tanti autografi e selfie con i calciatori. Appuntamento alle 17.30 per la seduta pomeridiana.

AGGIORNAMENTO 11.28 – Arriva il momento del cambio: i difensori iniziano il lavoro atletico, mentre centrocampisti e attaccanti cominciano quello tattico. Si attacca verso la porta difesa da Alia. Si lavora nel recupero del pallone e nella ripartenza palla al piede.

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 – Come rivelato da Lazio Style Radio, Maurizio Sarri ora sta parlando con i suoi giocatori. Sicuramente molto si lega a quanto accaduto ieri nella prima amichevole. Il mister lavora sulla copertura dell’area, ricezione del playmaker e uscita con l’intera rosa. Il tutto è una vera e propria simulazione di fasi di gioco, in particolar modo quando la squadra risulta schiacciata nella propria area di rigore.

AGGIORNAMENTO ORE 11.08 – Lavoro di copertura e di uscita: questo è quello su cui ci si sta concentrando oggi con i difensori. Il tutto ovviamente agli ordini di Maurizio Sarri. L’obiettivo è quello di velocizzare il pallone. Lavoro atletico invece per centrocampisti e attaccanti.

AGGIORNAMENTO ORE 10.52 – Lavoro tattico per i difensori. Continua dunque, come visto negli scorsi giorni, la divisione in gruppi e per reparti.

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 – Tutto pronto per la seduta di allenamento mattutina. La squadra si ritrova in campo dopo l’amichevole di ieri. Assenti solo Reina e Jony, alle prese con un affaticamento. Si parte con un lavoro atletico sul campetto adiacente. Per i tre portieri Adamonis, Strakosha e Alia invece lavoro di stop e passaggi con Grigioni e Nenci. Insomma, si cerca di affinare la tecnica.