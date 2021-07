Auronzo di Cadore, giorno 17: il report delle sedute di allenamento della nuova Lazio targata Maurizio Sarri

Seduta mattutina: riscaldamento in palestra e lavoro sui reparti

AGGIORNAMENTO ORE 12.10 – Il video dell’allenamento:

AGGIORNAMENTO 12.05 – La seduta dei centrocampisti e degli attaccanti si conclude con le conclusioni dal limite dell’area. A tirare sono Milinkovic, Felipe Anderson, Cataldi, Luka Romero, Muriqi, Raul Moro, Luis Alberto, Bertini e Andre Anderson. Strappano applausi i due baby Romero e Moro. Grande protagonista anche Cataldi.

AGGIORNAMENTO ORE 11.55 – Prosegue il lavoro per la fase offensiva. E continuano ad arrivare gol molto belli: Caicedo replica di tacco a Muriqi, Cataldi supera Reina in uscita con un pallonetto. Sarri studia molto i movimenti, con l’inserimento delle mezzali e le incursioni degli esterni offensivi.

AGGIORNAMENTO ORE 11.42 – Mentre continuano le esercitazioni senza difensori per gli attaccanti e i centrocampisti, c’è un piccolo problema fisico per Jony. Lo spagnolo si è accasciato a terra dopo aver poggiato male la caviglia destra. La speranza è che per l’esterno offensivo non si tratti di nulla di grave.

AGGIORNAMENTO ORE 11.35 – Anche con i centrocampisti e gli attaccanti Sarri dà indicazioni e consiglia i movimenti giusti. Il gruppo composto da Muriqi, Caicedo, Akpa Akpro, Raul Moro, Luka Romero, Luis Alberto, Jony, Milinkovic, Felipe Anderson, Escalante, Andre Anderson, Leiva, Cataldi. Ruolo di joly invece per Bertin,i che aveva partecipato anche alle prove sulla fase difensiva. Alla prima azione subito in gol Muriqi con un colpo di tacco: arrivano gli applausi dello Zandegiacomo.

AGGIORNAMENTO ORE 11.27 – Arriva il momento del lavoro tattico per centrocampisti e attaccanti. Mentre i difensori tornano negli spogliatoi. per gli altri due reparti c’è il riscaldamento e lo skip sul campetto adiacente. Si attendono le esercitazioni sui movimenti.

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 – Continuano le esercitazioni tattiche sui difensori, con la divisione in due quartetti:. Marusic, Vavro, Radu e Hysaj da una parte. Lazzari, Patric o Luiz Felipe, Kamenovic e Fares dall’altra. Bertini si alterna da play basso. Intenso lavoro dunque per il reparto arretrato. Intanto centrocampisti e attaccanti hanno terminato il consueto lavoro in palestra. Non manca però il pallone, con Milinkovic protagonista

AGGIORNAMENTO ORE 10.56 – Prende il via la seduta vera e propria con un lavoro tattico con i difensori. Sarri studia, osserva e spiega ai suoi giocatori quali sono i movimenti giusti. Presenti in campo Patric, Kamenovic, Lazzari, Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Bertini, Vavro, Fares, Marusic. Fase di riscaldamento in palestra invece per il resto del gruppo.

Giorno numero 17 in quel di Auronzo di Cadore per la Lazio targata Maurizio Sarri. Ormai il tutto sta per volgere al termine, ma per domani è prevista una nuova amichevole, l’ultima, contro il Padova. Il lavoro della seduta mattutina nella giornata odierna prende il via con il solito riscaldamento. Il tutto avviene sul campo adiacente sotto gli occhi attenti del mister. Reina e Adamonis invece lavorano fin da subito agli ordini di Nenci e Grigioni. Assente per il momento Thomas Strakosha.