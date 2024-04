Ritiro Auronzo Lazio 2024, scenario CLAMOROSO: l’accordo può saltare! Ecco cosa manca per chiudere

Ritiro Auronzo Lazio 2024: a sorpresa può saltare l’accordo. Lotito ha 24 ore di tempo per siglare l’accordo

Scenario a sorpresa quello tratteggiato da Il Messaggero sul ritiro 2024 della Lazio ad Auronzo. A 24 ore dalla scadenza del termine per l’esclusiva ai biancocelesti, manca infatti l’accordo totale dopo che anche l’ostacolo rappresentato dall’hotel è stato superato.

Claudio Lotito deve apporre dunque la sua firma sul contratto biennale, all’interno c’è l’opzione per il 2025, di 600 mila euro entro oggi. C’è da fare in fretta perché da domani, mercoledì 10 aprile, l’amministrazione comunale si riterrà libera da vincoli e il contratto in essere verrà risolto.