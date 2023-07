Ritiro Auronzo, il report dell’ultima sessione di allenamento sotto le tre Cime di Lavaredo

Ultima sessione di allenamento in quel di Auronzo di Cadore per la Lazio di Maurizio Sarri, che oggi pomeriggio lascerà il Veneto per far rientro a Roma, dove continuerà il lavoro.

Mattinata leggera, con lavoro per lo più atletico. Tutti presenti, tranne Cataldi, Akpa e e Hysaj. Seduta che parte con ripetizioni fino a oltre metà campo per la squadra di Sarri. I giocatori devono coprire quella porzione di campo entro un tempo prestabilito. Prosegue il lavoro atletico sul campo, passando da ripetizioni in corsetta, agli allunghi, aumentando di conseguenza l’intensità del lavoro. Allenamento che poi si chiude con l’applauso dei tifosi presenti. La Lazio saluta Auronzo. Lunedi si lavorerà a Formello.