Ritiro Auronzo, il report della seduta mattutina: prove tattiche in vista del match con la Triestina, in programma alle 18

Mattina di allenamento per la Lazio di Maurizio Sarri, che oggi alle 18 sfiderà la Triestina nella terza amichevole stagionale.

Sessione alla quale ancora non hanno partecipato Hysaj ed Akpa Akpro, che hanno proseguito col lavoro in palestra. Consueta divisione in due gruppi per iniziare il lavoro tattico basato sulla manovra partendo dal basso, con scambi nello stretto e conclusioni in porta per poi passare alle conclusioni da calcio piazzato: il crossa arriva, in particolare, dalla bandierina del calcio d’angolo. In porta si alternano i quattro portieri. Allenamento che si conclude. Alle 18, si scende in campo.