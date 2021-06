Sarri già a lavoro, il Comandante studia per il ritiro di Auronzo di Cadore

Sarri sta già studiando il lavoro che farà durante il ritiro di Auronzo di Cadore: tanto pallone e gruppo diviso in due

Partitelle, esercizi col pallone e tanta tattica: così Sarri preparerà la Lazio alla nuova stagione, durante il ritiro di Auronzo di Cadore. I biancocelesti si ritroveranno sotto le Tre Cime di Lavaredo dall’11 al 28 luglio, mentre i giocatori impegnati con le rispettive divisioni si aggregheranno più in là. Il Comandante ha studiato – insieme al vice Martusciello e ai suoi collaboratori – il lavoro da svolgere, dopo aver visitato con entusiasmo le strutture presenti nella cittadina veneta.

Come riportato da Il Messaggero, si faranno pochi allenamenti fisici lunghi e stancanti: il gruppo sarà subito diviso in due con i difensori da una parte e centrocampisti ed attaccanti dall’altra, così da far assimilare immediatamenti gli schemi e i movimenti di gioco richiesti.