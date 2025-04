Risultati Serie A: la Juve cade a Parma, vincono Torino e Fiorentina. Cosa è successo oggi

Condividi via email

Si sono concluse da poco le sfide di campionato in programma per la giornata odierna, che hanno regalato molti colpi di scena

Pochi istanti fa è arrivato il triplice fischio su tutti e 4 i campi che ospitavano le gare in programma oggi. Oltre alla Lazio, che ha battuto il Genoa per 0-2, c’è da registrare la caduta della Juve a Parma, con i ducali che si sono imposti per 0-1.

Nelle altre due sfide, la Fiorentina ha battuto 1-2 il Cagliari in trasferta, mentre il Torino si è imposto sull’Udinese per 2-0. Cambia ancora la classifica nella zona Champions, dunque, con la Lazio che ora è a un punto dal Bologna e a pari punti con la Juve.