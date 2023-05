Risultati Europa e Conference League: La Fiorentina va in finale, Juve eliminata

Europa e Conference League, terminano le ultime due partite delle semifinali europee di Juve e Fiorentina ecco come è andata

Terminano ai tempi supplementari le ultime due semifinali delle italiane ma solo una va in finale ed è la Fiorentina di Vincenzo Italiano, mentre la Juventus deve arrendersi al Siviglia. In Spagna i bianconeri perdono in rimonta per 2-1 con le reti siglate da Vlahovic, pareggio arrivato al 71′ da Suso e il gol vittoria lo realizza Lamela al 95′.

A Basilea anche succede la rimonta ma la fa la Fiorentina, e vince 1-3 grazie alle reti segnate da Nicolas Gonzalez che fa doppietta, e Barak al 129′, inutile il gol di Amdouni al 55′.