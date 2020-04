Ripresa Serie A, Spadafora: «A breve disposizioni aggiornate»

Serie A, terminata la riunione tra il ministro dello Sport Spadafora e i rappresentanti della FIGC

Si è conclusa la riunione in videoconferenza tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e tutte le componenti della FIGC, per discutere del protocollo per la ripresa di allenamenti e campionato.

Queste le parole del Ministro: «Ringrazio tutti i partecipanti alla riunione: ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni emerse e nei prossimi giorni, dopo un confronto con il Ministro della Salute e il Comitato tecnico scientifico, emaneremo le disposizioni aggiornate in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti».