Ripresa Serie A, Cucchi: «In Bundes si rinizia, dobbiamo provare a ripartire»

Ripresa Serie A, nel giorno in cui la Bundesliga riparte in Germania ecco le parole del giornalista Riccardo Cucchi

Giornata importante per tutti gli appassionati di calcio. Dopo due mesi di stop infatti oggi riparte in Germania la Bundesliga. Tutti guarderanno il calcio tedesco con la speranza che anche la Serie A possa mettersi in scia. Ecco le parole di Riccardo Cucchi in merito.

«La Bundesliga in campo oggi. Rivedere un pallone rotolare sull’erba sarà emozionante. Una speranza di normalità. Ne abbiamo bisogno. Con coraggio e prudenza. Ma dobbiamo provare a ripartire».