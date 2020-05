Ripresa Serie A, ecco come cambieranno anche le trasferte

Cambiano anche le trasferte dei giocatori: dai viaggi in treno a quelli in aereo, ecco tutti gli accorgimenti da prendere

Anche le trasferte saranno adattate ai cambiamenti del calcio. Calciomercato.it ha riportato un vero e proprio decalogo sull’organizzazione degli spostamenti dei giocatori. Personale coinvolto ridotto e staff per igienizzare gli ambienti; in treno la squadra deve viaggiare in una carrozza ad uso esclusiva e trattata prima dell’arrivo dei giocatori; accessi dedicati sia in aeroporto che negli hotel. Questi sono solo alcuni accorgimenti della lunga lista stilata.

La Lazio, da calendario, si sposterà solamente una volta in treno, direzione Napoli, per le trasferte contro Atalanta, Lecce, Udinese, Verona, Torino e Juventus verrà preferito l’aereo.