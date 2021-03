Rinvio Lazio Torino: cosa succede con le scommesse

Lazio-Torino non si è disputata e al momento i biancocelesti hanno vinto a tavolino. Ma cosa accade con le scommesse sportive?

Alla Lazio di Simone Inzaghi al momento sono stati assegnati i tre punti in classifica, in attesa del ricorso che il Torino, sicuramente presenterà. Ma la situazione per quanto riguarda le scommesse è abbastanza chiara.

Tutte le agenzie AMS infatti, se la gara non si disputerà entro le prossime 72 ore, considererà la puntata come void, ovvero calcolandola a quota 1.00 e in caso di singole, rimborsando gli scommettitori.