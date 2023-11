Rinnovo Zaccagni, le parole del manager preoccupano la Lazio: «Non è un mistero che...»

Rinnovo Zaccagni, ai microfoni di Tvplay ha parlato il manager dell’ex Verona con parole molto forti riguardo il prolungamento

RINNOVO – Preferirei non parlare delle voci di mercato che riguardano Zaccagni, ma posso dire che Mattia è concentrato solo sulla Lazio. Poi, come si dice, chi vivrà vedrà. Lui è un giocatore che piace a tante squadre. Non è un mistero che Giuntoli abbia fatto di tutto per portarlo a Napoli qualche anno fa. Ad un certo punto era tutto fatto tra il Napoli e il Verona. Dire che piace a Giuntoli è come scoprire l’acqua calda

Ora però Zaccagni è concentrato solo sulla Lazio e vuole fare bene solo con la Lazio, vedremo in seguito il futuro cosa ci riserverà. Io però ho sempre detto una cosa, a Mattia farebbe piacere restare a Roma, senza nessun tipo di dubbio. Per quanto riguarda il rinnovo di contratto, questo tipo di accordi si fanno in due. Staremo a vedere”