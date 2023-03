Rinnovo Zaccagni-Lazio, il club si muove: ecco quanto vale ora l’attaccante. Il prezzo del giocatore è salito alle stelle

Come riferito da Il Messaggero per la Lazio Mattia Zaccagni è diventato indispensabile, e il gol nel derby è stata solo l’ultima delle ottime prestazioni dell’attaccante.

Per questo il progetto della società biancoceleste sarebbe quello di prolungare il contratto del giocatore fino al 2027. Nei giorni scorsi Lotito ha incontrato l’agente di Zaccagni per parlare proprio della questione prolungamento, oltre che ad un adeguamento delle cifre da 1,8 milioni a stagione a 3 milioni. Intanto il valore del giocatore è salito alle stelle, il patron capitolino lo ha acquistato per 7 milioni, ora ne vale circa 40.