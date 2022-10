Rinnovo Tare, offerta dalla Premier per lui: il DS aspetta Lotito

Le prossime settimane saranno molto importanti per il rinnovo di Tare: offerta dalla Premier per il DS che aspetta Lotito

In casa Lazio i prossimi mesi saranno decisivi non solo per cercare di pianificare le strategie per il mercato di gennaio, con l’infortunio di Immobile che induce a profonde riflessioni sull’opportunità di comprare un centravanti di scorta, ma anche, e forse soprattutto, sulle trattative legate al rinnovo di contratto di Tare, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Come riferisce l’edizione odierna de Il Messaggero, il direttore sportivo biancoceleste ha ricevuto una ricca offerta dalla Premier League ma ha tutta l’intenzione di aspettare la proposta di Lotito.